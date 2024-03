Il museo egizio più antico è a Torino

"Uomini e Dei"

UOMINI E DEI è il docufilm evento cinematografico di cultura dell'anno, presentato in anteprima al Torino Film Festival, fruibile in tutte le sale d'autore. Il documento speciale è una testimonianza unica sul museo egizio più antico al mondo raccontata dal premio Oscar Jeremy Irons. 4000 anni di storia in un museo di reperti e testimonianze raccolte in 200 anni di attività. Il Museo Egizio nel 2023 ha contato oltre un milione di visitatori. Il patrimonio archeologico è costituito da oltre 40mila pezzi di cui 12mila esposti su 4 piani. La TURIN KING LIST (Il Papiro dei Re) è nota agli studiosi perchè è l'unica a riportare, scritta a mano su papiro, il susseguirsi nei secoli dei nomi dei faraoni.La collezione torinese conserva la memoria storica di un patrimonio comune inestimabile.