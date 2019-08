Il nuovo numero della saga FURIOUS è un successo ma in multisala

È un derivato forte sicuramente un derivato (spin-off dicono gli americani) nobile della saga action FAST&FURIOUS, episodio più allettante del classico francise, tanto da essere una commedia di spionaggio veloce e ironica a tratti surreale. 3 personaggi alternativamente protagonisti legati a filo doppio: 2 uomini e una donna. Lei, Hattie (Vanessa Kirby), sorella-agente M16 del folle e imprevedibile SHAW (Jason Stathman) molto attratta dal gigante buono HOBBS (mitico Dwayne Johnson) tutti contro l'anarchico Brixton (cyber nero modificato e geneticamente potenziato stile Blade Runner). Lungo i 135 minuti di film tutti in lotta per il controllo di un'arma biologica che potrebbe cambiare i destini dell'uomo. La persona contro la macchina. Il cuore contro il cervello perfezionato. Creatività e istinto versus la ragione tecnologica e progettuale. In scenari splendidi tra Russia, Ucraina e SAMOA. Proprio nella parte più americana dell'Oceania avverrà lo scontro finale, adrenalinico come l'onda perfetta. Spoiler e rimandi di coda con anticipazioni succulente durante sigla finale e titoli di chiusura accattivanti quanto il prossimo film che sembra ci toccherà di vedere: un sequel dello spin-off in saga action del francise...

fz