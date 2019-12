Il Piccolo principe di Bradipoteater incanta i piccoli al Concordia

Mercoledì 18 e venerdì 20 dicembre si è svolto lo spettacolo Il Piccolo Principe di Bradipoteatar al Teatro Concordia, che ha visto partecipare oltre 1000 studenti delle Scuole dell’Infanzia ed Elementari della Repubblica.

Un progetto culturale di Bradipoteatar, che ruota attorno alla magia del teatro, con energie interamente sammarinesi, dando spazio ai talenti dei giovani della Repubblica. Aleksandra Di Capua e Andrea Tamagnini, attori, registi e drammaturghi, hanno saputo trasportare un pubblico entusiasta all’interno della magia di un grande classico della letteratura per l’infanzia (e non solo). Insieme a loro sul palco, alcuni dei migliori allievi della Scuola di Teatro e Danza Creativa Bradipoteatar: Emma Rossi, Enea Salicioni, Anna Suzzi Valli, Aurora Tortorelli, Lena Tamagnini e Lisa Tamagnini.

A settant’anni dalla prima edizione italiana del testo, bambini e maestri hanno vissuto incontri pieni di stupore con personaggi magici ed emozionanti, come la Rosa, il Lampionaio, il Re, il Serpente, il Geografo, la Volpe e tanti altri.