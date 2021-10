Il Pinocchio animato della Palomar

IL VILLAGGIO INCANTATO DI PINOCCHIO nasce dopo ogni favola per cominciarne a cartoni un'altra, al cinema o in tv, con PALOMAR animazione. Le favole non finiscono mai e la più famosa storia italiana al mondo firmata dal Collodi diventa una serie cine-televisiva animata in onda sulle reti tematiche per bambini della RAI con la regia di Stephane Mit in una coproduzione italo-francese. Il Fondo Audiovisivo della Regione Emilia-Romagna finanzia e collabora con il Tecnopolo reggiano insieme a Rai Ragazzi per avere un prodotto educativo al contempo creativo in live action. Tecnologia e creatività sposano arte e tecnica in nome del nostro futuro: i bambini. Dal 2020 la “Animation valley” del reggiano è una realtà all'avanguardia capace di realizzare prodotti internazionali di alto livello esportabili e universali proprio come il PINOCCHIO ottocentesco di Carlo Lorenzini detto il Collodi.

