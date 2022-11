Il post punk 2000 ma prima delle Torri Gemelle

“MEET ME IN THE BATHROOM” di Southern-Lovelace dal libro di Lizzy Goodman parla degli STROKES del mitico Julian Casablancas, LCD SOUNDSYSTEM, INTERPOL da New York alla conquista del mondo: e così è stato. La rinascita della schitarrate violente e struggenti del punk morente... Un colpo di coda tutto americano che ha graffiato l'aria reinventando vecchi stili e generi anche degli anni 80 nel “post 2000”. Un docu-film sulla scena musicale d'avanguardia newyorkese in anteprima al Sundance a 20 anni di distanza dalla più 'dura' rivoluzione melodica d'inzio millennio. Un pellicola fatta di video e immagini d'epoca girate in live dai musicisti e dai fan provenienti anche dagli archivi dei gruppi più famosi rimasti nella storia. Siamo a ridosso del tempo fissato dalle Torri Gemelle eppure in una città che sarebbe tragicamente cambiata si canta ancora... (e senza i social o la web culture).