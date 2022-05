"Il Rumore dei Passi", inaugurata la mostra sui fenomeni migratori dall'Africa all'Europa

Sentiamo Patrizia Di Luca

Immagini e installazioni, dati e analisi, citazioni e fumetti – quelli di Mauro Biani – per leggere la complessità di un fenomeno drammatico come le migrazioni contemporanee dall'Africa all'Europa. All'inaugurazione il Vescovo di San Marino Montefeltro Andrea Turazzi, con la Diocesi che collabora alla mostra, parla di una “umanità vocata alla fraternità, ma che ancora socialmente stenta a manifestarsi”. Riflessioni sui motivi dell'accoglienza “che hanno un valore in più in un territorio che ha vissuto la migrazione, ormai parte della sua storia” – dice il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi, con lui anche il Segretario al Territorio Stefano Canti, che insieme alla Segreteria al Turismo offrono il patrocinio. Poi l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri; Paola Masi per la Dante Alighieri, gli studenti del Corso di Design a “Il rumore dei Passi”, fino al 15 giugno.

Nel video, l'intervista a Patrizia Di Luca, Direttrice Centro di Ricerca sull'Emigrazione UNIRSM