Il "Sublime Amore" di Lynch per Chrystabell

Un originale videoclip su CHRYSTABELL fuori dagli schemi, firmato dal regista quasi ottantenne Lynch, annunciato su X con un ironico: “Signore e signori qualcosa di unico sta avvenendo per i vostri occhi e orecchi”, in un progetto musicale da film, e detto da lui è veramente un enigma... L'icona di TWIN PEAKS, l'agente speciale Tamara Preston, è la sola protagonista di CELLOPHANE MEMORIES con il brano molto cinematografico: “Sublime, eterno amore”. Atmosfere dei Novanta per la figura più conturbante degli anni Duemila. “Minimalista” alla Lynch - scrive la cantante su Instagram: album in edizione limitata, cartolina firmata dal regista, e vinile sigillato in ceralacca rossa con al centro un'orchidea Cymbidium del mistero.