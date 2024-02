Il Teatro Titano si colora di "blues" con Gegè Telesforo

Sentiamo Gegé Telesforo

Il tour musicale “Big Mama Legacy” sceglie il Teatro Titano per il primo appuntamento live di promozione del 15° progetto discografico di Gegè Telesforo. Un ritorno alle origini: l'album è un tributo al blues in chiave contemporanea, spiega l'artista, che fonde gli ascolti di ieri con le intuizioni di oggi.

"È un progetto nato un paio di anni fa quando eravamo ancora in pandemia - racconta Telesforo - in quel periodo ero in tour con una band strepitosa e l'avevamo chiamato Impossible Tour per l'impossibilità di girare. Già però meditavo di mettere su qualcosa che mi riportasse indietro alle mie origini, a quando ero bambino, adolescente, che a casa con papà ascoltavamo il suo vinile preferito; molto blues, molto jazz".

L'album uscirà sul mercato internazionale il 1° marzo: “È un grande orgoglio – racconta – per chi come me è nato con queste melodie”.

Nel servizio l'intervista a Gegè Telesforo (Cantante e musicista)