Antimo va in parrocchia, è molto religioso e si divide tra il lavoro di contadino, pudìci incontri e l'abitudine del gesto nel rito consueto e quotidiano del credere. Lazzaro, il lavorante, l'aiuto in campagna nella sua disarmante semplicità parla, invece, di conversione... lo Spirito soffia dove vuole e come il vento non si vede ma è capace di soffiare sospingendo le vele volgendo le vite in terra verso il cielo.