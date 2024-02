Il viaggio inglese dell'eroe in bus

Il titolo originale, THE LAST BUS, rende di più il viaggio a ritroso dell'eroe da un capo all'altro del paese per 400 miglia in autobus: dal nord-est della Scozia al sud-ovest della Cornovaglia. Il vecchio pensionato vedovo, TOM HARPER (Timothy Spall), tornerà in pullman dove è nato come promesso alla moglie (lui, porta con sé le sue ceneri). THE LAND'S END: dopo mezzo secolo una traversata dell'intera Inghilterra con un abbonamento del bus scaduto permette all'ex soldato e meccanico di incontrare un'intera umanità. Gente così diversa e cambiata nei decenni da stupire. Il film è un gioco cromatico (pittorico) di dettagli semplici che creano empatia con un'anima mai doma nel cammino della vita, che ci unisce tutti comunque, e per sempre.