Il viaggio “SEM PROGRAMA” di SIZA parte da Cervia

Cerviarchitettura con il patrocino del comune promuove la mostra presentata dai curatori Ruffino-Betti e Bosi in una visita guidata d'apertura. Un progetto itinerante in Romagna proveniente dalla esposizione in laguna veneziana sul lido, dal titolo: “ÀLVARO SIZA. VIAGEM SEM PROGRAMA” anche in un video-docu tratto da un'intervista del 2011 nel suo studio sul mare di PORTO. L'evento anticipa la conferenza di sabato 21 marzo su TURISMO E IDENTITÀ per il TERRITORIO (mostra e incontro pubblici naturalmente contingentati per presenze, prenotazioni in gruppi, a numero limitato). VIAGGI, DISEGNI E RITRATTI in 60 anni con 53 opere, progetti e video-installazione dell'architetto portoghese insignito del Leone d'oro alla Carriera alla Biennale Architettura di Venezia. Linee di semplicità nella minimale prospettiva visiva e architettonica naturale in “un viaggio senza programma” ma con una precisa filosofia estetica e di vita.

