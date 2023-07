Il viaggio teatrale Lourdes-Santarcangelo

"Lourdes"

LOURDES è la storia di un incontro. Di chi ha viaggiato per raggiungere un luogo del miracolo. Di chi spera e di chi odia chi ci crede. Di chi rimane in silenzio davanti a una donna inferma da 25 anni che si alza e cammina nella piscina. La regista e performer Verginelli ha indossato una divisa e ha fatto la volontaria per 10 anni: rimanendone segnata. Quella umanità reiterata che si risolve nel senso di comunità caratterizza ogni ricerca del miracolo. Dal ricordo alla narrazione lo spettacolo diventa riflessione e testimonianza definitiva. L'altro è persona indistinta dal malato: o siamo tutto ammalati o tutti sani davanti al prodigio o alla normalità del viaggio sul “Treno bianco”. Avanti e indietro da Roma per dieci anni e a volte qualcuno scende da solo dalla carrozzina e qualcun altro non odia più.