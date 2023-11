Inside Out 2 dalla DisneyPixar+

Gli sketch di "Inside Out"

La storia interiore di Riley Anderson si arricchisce di sentimenti e comportamenti più che altro turbamenti adolescenziali: ANSIA trascina bizzarre emozioni come Imbarazzo e Noia a seguire Invidia che però è una cosa seria... INSIDE OUT torna dentro a una giovane donna in crescita per sconvolgerla ben benino nonostante la preoccupazione dei genitori. Un brusco e fin troppo repentino intervento di manovalanza emotiva avvia la ristrutturazione aggiungendo novità alla vita della adolescente ancora bambina. Ansia è vincente ma con i “parenti ( e i sentimenti) acquisti” non si scherza: occhio alle new entries! E ai 'meme' recenti - dice Webzine - sembra imminente anche una serie Disney+ on demand.