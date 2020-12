iorestoinsala Rn-Bo: "Semina" a Taranto

Evento speciale con ospiti collegati dal vivo per la presentazione del film d'autore proposto a Berlino e Venezia anche il regista Caputo e Francesco Sottile di Slow Food sulla tematica ambientale a sostegno del cinema italiano in generale. SEMINA IL VENTO parla di ulivi e di Puglia: Taranto, un parassita delle piante distrugge coltivazioni e memoria di una intera terra. Una giovane agronoma, NICA, torna a casa dal padre agricoltore in crisi disposto a lasciare. Nella città dell'ILVA l'nquinamento e la disoccupazione annientano tutto... ma la speranza è appesa ai rami, si chiama oliva e produce l'oro verde pugliese: rabbia e lotta. L'idea di “SEMINA” nasce da una riflessione politica dopo il referendum del 2013 poco partecipato dai cittadini sulla grande raffineria in decadimento. Il film è un dolente canto ecologico di tipo generazionale che si trascina dagli anni 60. La cultura contadina sopravvive nei più giovani in una magia che va dalla nonna della protagonista direttamente al cinema...

