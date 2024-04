L'arpa delle vanità, vapore che svanisce

KON ICHIKAWA dopo Hiroshima e Nagasaki racconta alle generazioni a venire gli orrori della guerra di occupazione a fine conflitto mondiale. L'ARPA BIRMANA è la melodia che accompagna la lettera scritta da un soldato semplice (che decide di rimenare dopo essere stato ferito diventa un monaco buddhista) Mizushima si rivolge al suo comandante durante la ritirata dai territori occupati dai giapponesi. ICHIKAWA gira un'opera su come finisce una guerra. I modi di affrontare il conflitto che in realtà non finisce con la non belligeranza. La pace del cuore va oltre il rancore perché tutto è vanità: vapore che svanisce...