L'arte di Viola Conti a Shanghai per la collettiva 'Splendors of the Sun and Moon'

Nel video l'intervista a Viola Conti

Mostra collettiva, terza edizione: dopo Venezia - Fondazione Corini Stampalia; Shanghai - Galleria Useless Space; ora torna fino al 12 gennaio allo Shanghai Jiushi Art Museum. 60 artisti da tutto il mondo: “Sì – dice Viola Conti - ci sono 60 artisti, appunto, da tutto il mondo e anche di varie epoche, perché alcuni artisti sono diciamo veramente molto importanti e non più viventi, come Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Giorgio Morandi, Paul Cezanne anche, insieme ad altri contemporanei ancora viventi e veramente molto bravi, devo dire, tra cui Rodel Tapaya, e mi sento onorata di poter esporre insieme a loro”.

Torna in Cina grazie ad una collaborazione che si rinnova: “La mostra - aggiunge - è curata da Tong Yanrunan, che è un artista e curatore cinese con il quale avevo già collaborato in passato, lui infatti era stato curatore della mia mostra personale in Cina ad Hangzhou tra il 2021 e il 2022, e io sono stata curatrice della sua mostra a San Marino, a Palazzo Sums, intitolata 'Face to Face'. Quindi diciamo che è una continuazione di questa collaborazione, nata tre anni fa, in occasione del 50° anniversario dei rapporti ufficiali tra San Marino e Cina.

Con il supporto dell'Associazione San Marino–Cina, nuova avventura per Viola Conti, che porta tre opere video, installazioni tratte dal progetto più ampio Greetings from the Anthropocene, ovvero Saluti dall'Antropocene, al quale ha lavorato dal 2014 al 2022: “il progetto originale - spiega - si compone di tanti video, parliamo di una decina di video e 55 stampe digitali. In questa mostra, però, ne porto tre e il tema del mio lavoro è appunto l'antropocene, quindi, l'ambiente naturale modificato in maniera indelebile dalla mano dell'uomo, sempre con una chiave onirica, visionaria e forse anche un po' distopica”.

