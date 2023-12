"Uomini e Dei"

“Le meraviglie” del museo in un viaggio guidato alla scoperta degli oltre 40mila reperti dell'esposizione archeoogica egizia più importante del mondo. Un civiltà affascinante e millenaria che riscopriamo attraverso il mistero dell'oltretomba di semidei come i faraoni. L'istituzione museale è un punto di riferimento per studiosi e visitatori. 900mila presenze medie. 12 mila pezzi esposti su 4 piani per 4000 anni di storia nella sintesi tra il Toro sabaudo e dio Api.