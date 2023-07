L'eredità letteraria di John Lennon nel focus a Palazzo Graziani [fotogallery]

Prosegue sul Titano la Beatles Week: dopo il concerto dei The Beatbox che, insieme a Carlo Massarini, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio nella memoria attraverso i grandi successi dei Fab Four, spazio agli approfondimenti. Si parte dal focus su John Lennon, icona del rock, pacifista e poeta, il più creativo e provocatorio membro dei Beatles. A Palazzo Graziani il Presidente Beatlesiani D’Italia Associati, Rolando Giambelli incontra Antonio Taormina, scrittore e curatore per l'Italia dei testi letterari di Lennon, e Roberto Grassilli, fumettista, illustratore e cantante, sue le tavole originali nella pubblicazione “Beatles: tutti i testi (1962-1970), a cura di Donatella Franzoni e dello stesso Taormina.

Al centro l'eredità letteraria di John Lennon, la cui vera forza sta notoriamente nell'aver creato un equilibrio “tra la velleità di usare il rock per dire cose importanti e la capacità di farlo senza eccessi né demagogie”.