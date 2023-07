L'Eurovision Song Contest va a Malmö

Resa nota la città che ospiterà la 68a edizione dell'Eurovision 2024. Si tratta di Malmö, la città svedese che ha già accolto la kermesse musicale nel 1992 e nel 2013. Caso vuole che anche in quell'edizione a far vincere la Svezia fu Loreen. Svezia che batte tutti i record: con "Tatoo" la Svezia vince l'Eurovision per la settima volta e uguaglia il record irlandese. Con la seconda vittoria della svedese Loreen uguaglia ancora una volta l'Irlanda e il bis di Johnny Logan sul gradino più alto del podio. Infine. Loreen è anche l'unica artista donna ad aver vinto due volte. Rese note anche le date della concorso: martedì 7 e giovedì 9 Maggio le due semifinali, Sabato 11 Maggio la finale.