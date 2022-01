"L'istruttoria": di scena a Serravalle la pièce basata sugli atti del processo ai nazisti di Auschwitz, "per non dimenticare"

SRV_SPETTACOLO_ISTRUTTORIA

Tratto dall’opera di Peter Weiss, basato sugli atti del processo ai criminali nazisti di Auschwitz che si tenne a Francoforte tra il 1963 ed il 1965, la pièce teatrale 'L'Istruttoria', per la regia di Dirk Ploenissen il quale figura anche tra gli interpreti, è la testimonianza fedele di ciò che accadde nei Campi di Sterminio, riportando – seppur in sintesi - le parole realmente pronunciate allora da giudici ed imputati nell'aula del tribunale.

Il racconto spietato di un viaggio di morte, trasposto in 11 Canti, come nei gironi dell'Inferno dantesco. Uno dopo l’altro, vengono descritti tutti gli aspetti del fatale percorso: dall’arrivo alla banchina dei treni alla morte per la maggior parte dei reclusi, o subito o dopo un lungo calvario fatto di crudele violenza, privazione, torture. La freddezza impersonale del contesto processuale, “in cui si presentano i fatti e si mettono in contraddittorio le prove e le testimonianze”, ben si adatta al “clima di raggelante desolazione per l’enormità del male compiuto e la terribile impotenza della giustizia umana per giudicarlo e condannarlo”.