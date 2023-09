La cagnetta dell'inventore del dirigibile

“Titina. Storia di un cane nobile”

TITINA della regista Kajsa Næss è la trasposizione animata e cinematografica del libro per ragazzi “Titina. Storia di un cane nobile” scritto da Carfagno 10 anni fa sul comandante del Dirigibile Italia e la sua cagnetta (un fox terrirer) inseparabile, partita con lui e l'esploratore norvegese Roald Amudsen. Ma a raccontare è il cane non i pur famosi esploratori Nobile e Amudsen, appunto. Una spedizione al Polo Nord volando sulle terre inesplorante e mai viste prima del 900. Sono in verità due le avventure affrontate dai protagonisti (la seconda in realtà andò male con conseguenze tragiche per l'equipaggio italiano, e durante i soccorsi sparì nel nulla anche l'esploratore norvegese venuto in aiuto). A Umberto Nobile dobbiamo l'art.9 delle Costituzione su cultura e ricerca scientifica.