La Commedia "on ice" in piazza

La scultura d'arte 'fredda' in 7 elementi, eseguita su blocchi di ghiaccio per circa 8 metri in pieno centro storico zona Piazza del Popolo, è opera sul campo (messa in atto a Pesaro e finita nelle Marche) di Falascone e Renato dell'A.I.G.A. (Accademia del Ghiaccio). Progetto scultoreo ispirato alle famose prima e ultima terzine dantesche dell'Infermo: dal mezzo del cammin... a riveder le stelle (cantica popolare e conosciuta) ma con una licenza poetica 'ghiacciata'... una lavoratrice impegnata, scolpita nel gesto di lotta al Covid-19. La cittadina marchigiana celebra il “Sommo Poeta” in modo originale rispetto a Firenze, Ravenna e Forlì. Gli artigiani del ghiaccio hanno lavorato per 150 ore a -10 gradi permettendo la conservazione duratura di #DANTE700 in una struttura refrigerata esposta al pubblico. L'opera è un inno alla speranza per uscire dall'oscurità seguendo la luce delle stelle verso il futuro, proprio durante il 2021 anno del 700entesimo della morte di Dante, per la vita.









fz