La dieta carnea va al cinema: PanzironiMovie all'italiana

“ CHI È VERAMENTE PANZIRONI? ”, se lo chiede Dado Martino regista del filmato indipendente distribuito dalla ZENIT a macchia di leopardo su territorio nazionale. Le critiche al giornalista-pubblicista - sospeso dall'Ordine e diffidato e/o denunciato da medici e nutrizionisti - per contraltare hanno un seguito di oltre 500mila persone considerate consumatori-adepti. PANZIRONI grida alla libertà di pensiero e ricerca per il suo lavoro sforna un docu-film a tutti gli effetti, inneggiando alla SETTIMA ARTE, per esprimersi come divulgatore per qualcuno vero e proprio guru. Il suo libro-testamento è alla base del film quindi alcuni critici sul web e riviste specializzate, dopo l'anteprima, hanno parlato di PANZANE DI PANZIRONI (e causa la dieta pesante... i detrattori lo chiamano anche PanzAroni): insomma, il “grosso grasso” ai pasti a base di carne e lipidi animali (pure cotti e fritti), contro il vegetarianesimo e la 'veganitude' che avanza, fanno pensare alla PALEODIETA tipo bistecca di brontosauro a colazione.

