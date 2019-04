La foto-modella surrealista

Mostra di Lee Miller a Bologna

Sono 101 fotografie che documentano un mondo, un'epoca e una donna americana, LEE MILLER: modella di Vogue amica di Picasso e Mirò ritratta fino agli anni Trenta da tutti i più grandi del tempo. Artista surrealista, moglie in seconde nozze del creativo Roland Penrose, ispiratore della fotografia di reportage della MILLER nel sud e verso est in Europa. Dopo la parentesi egiziana allo scoppio della Seconda Guerra mondiale, nel 1939, fotografa i bombardamenti londinesi per VOGUE al seguito delle truppe americane per LIFE e TIME sino al 1944. Unica fotografa donna segue il D-DAY, il fronte e la liberazione di Parigi, attraversando l'Alsazia. Diviene famosa per gli scatti agli appartamenti di HITLER a Monaco di Baviera con ritratti e autoritratti inediti mai esposti a livello internazionale e presenti a Bologna. Documenta in modo originale anche i campi di detenzione degli ebrei. L'estro iconico di LEE diventa un essenziale apporto documentaristico alle biografie di Picasso e Mirò scritte da Penrose.

