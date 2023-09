La kermesse continua per un weekend a tutto cinema

VENEZIA80 con la madrina Caterina Murino al PalaBiennale per le pellicole in concorso e gli eventi del weekend. Anteprima del film ADAGIO di Stefano Sollima con Favino, Toni Servillo e Mastandrea presentato alla stampa in Sala Grande. Una Capitale perduta e decadente in storie criminali maledette. Presentazione ufficiale in Sala Darsena di MAESTRO per la regia di Bradley Cooper (assente causa sciopero) biopic sul musicista Leonard Bernstein in una storia d'amore e musica con la moglie Felicia Montealegre. In sezione ORIZZONTI del PalaBiennale la coproduzione di Rai Cinema UNA STERMINATA DOMENICA di Alain Parroni. Tre adolescenti, una gravidanza, e la voglia di libertà nel cuore di Roma.