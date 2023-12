La Legione straniera di Abbruzzese è una disco

Dalla Francia al Delta del Niger Aleksiei incontro il rivoluzionario Jomo (che vuol fare il Disco Boy da noi) e la sorella Udoka (in fuga verso gli “occidenti”) insieme hanno una sola voglia: scappare... La Legione straniera e il fatto di essere sempre stranieri in due continenti diversi accomuna i due protagonisti che sono estranei a loro stessi ma scoprono di volersi bene. Il bianco bielorusso e l'africano nero del Niger sono due oscuri buchi opachi che si attraggono in pieno furore neocoloniale e guerrafondaio, attualissimi!.