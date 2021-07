San Marino Rtv per la Comunità Radiotelevisiva Italofona: il contributo dell'emittente di Stato è andato per la prima volta in onda ieri mattina su Rai Radio Tre - nel programma “La lingua batte”-, con il contributo "Sport e inclusione sociale a San Marino: una sfida sostenibile", di Michele Valente. Disponibile anche il podcast







Con la Rtv anche gli interventi di altre Tv straniere: dall'Albania alla Svizzera.