La luce che non si vede ma c'è

Un film in continua costruzione montato ogni volta durante la proiezione in divinire come il flusso continuo di atomi (elettroni) di una scarica elettrica: luce e immagine in un processo creativo (+-) negativo/positivo (visibile/invisibile). L'elettricità crea la 7^Arte per Gianmarco Donaggio. Ricerca d'avanguardia in costante equilibrio instabile. Donaggio è come un funambolo in equilibrio imperfetto sempre futuribile (in avanti, “un viaggio poetico nella corrente elettrica”): Walter Benjamin considerava che la storia passata o presente fosse definità inesorabilmente dal futuro.