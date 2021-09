La “Madre Politica” in un balletto israeliano

Il genio coreografico e registico dell'israeliano Hofesh Shechter con la sua Company nella versione cinematografica in prima bolognese allo ZED organizzati dalla Compagnia della Quarta. Su piattaforma e in visone VR ma anche in performance e installazioni dal vivo o in collegamento (asse comunicativo multimediale) con Europa e Americhe. POLITICAL MOTHER esprime estasi, libertà e speranza, al contempo l'incertezza dell'agonia: un complesso cocktail emotivo e musicale estremo. Il Final Cut è un film sul palco fruibile in video ma dal vivo nella riduzione cinematografica (in piazza a Bologna e nel mondo su piattaforma). 11 anni dopo il debutto e soprattutto dopo il Covid 19 il video riproduce in modo crudo i 33 minuti in cui lo spettatore viene preso a pugni nei timpani e negli occhi: l'inizio è rappresentato proprio da “una spada nello stomaco”, poi il bianco e nero alternato a sprazzi di colore in una narrazione spezzata. La sensazione filmica in platea è di toccare i ballerini.

