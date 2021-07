La maternità 'analoga' tra suore e ragazze

Hogar, centro per l’accoglienza di ragazze madri, sopratutto minori affidate alle religiose di Buenos Aires, luogo che esclude l’esterno e include il solo rapporto femminile. Atmosfera soffusa, interni immobili, un non-tempo in penombra. Maternità precoci adolescenziali che convivono con le vocazioni delle novizie e il voto di castità delle monache. Il focus narrativo è nei capelli di suor Paola sciolti nell’abbraccio di compassione che Dio ha per i bambini dimenticati. Esordio filmico della documentarista Maura Delpero, passato a Locarno 2019, premiato dovunque: Maternal è un film d'autore (studiato e sperimentato nel reale), davvero. La regista ha vissuto una sua mimesi per mesi tra le figure femminili (suore e ospiti) stupendosi e desiderando entrambi i ruoli come una donna vera, dietro la cinepresa. Due donne diverse a loro modo irripetibili nella reciproca MATERNITÀ.

Intervista al Festival di Locarno con MAURA DELPERO, Regista