La musica di una civiltà senza suoni

UOMINI E DEI, il docufilm dell'anno che celebra i due secoli del Museo Egizio di Torino, celebra in musica un grande successo con ANZOVINO. Solista di musiche da film e compositore di colonne sonore costruite sulle immagini il musicista a lavorato con la sinfonica dell'Accademia Naonis. REMO ANZOVINO ha messo in musica una sfida scrivendo di una cultura di cui non conosciamo la musica né i suoni rituali. UOMIN E DEI è un viaggio spirituale nella storia egizia sul significato della morte come inizio di una vita altra, nuova, alta.