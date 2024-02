La neve animata al microscopio del cuore

La neve vista da vicino in un'animazione della Royal Society

Si possono illustrare i fiocchi di neve per come sono davvero? Brian Cox della Royal Society spiega cosa ci offre la natura se osservata scientificamente con un occhio alla sua geometrica manifestazione artistica. Un fenomeno meteorologico si può guardare dal profondo secondo i canoni dell'osservazione? La natura è composta di forme affascinanti a cui l'arte e la tecnologia si sono ispirate nei secoli. La neve è molto di più dei fiocchi che vediamo... Cristalli di ghiaccio e geometrie irripetibili: le spiega alla gente il fisico e divulgatore televisivo Brian Edward Cox. Nel 1611 a Praga un fiocco di neve cadde sulla manica di Keplero. Il matematico si chiese come mai quella piccola forma avesse 6 lati... La scienza moderna scopri più tardi che 2 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno in una molecola si dispongono in forma esagonale: un cuore che poi si sviluppa meravigliosamente come vuole.