La storia del fiume-persona per legge

WHANGANUI è una creatura d'acqua viva degli antenati. Il primo fiume-persona al mondo (protetto e indivisibile) con personalità giuridica ambientale per legge neozelandese. Il capo maori NED TAPA e il suo equipaggio affrontano un viaggio in canoa lungo il percorso fluviale, arteria naturale e intima, della terra sacra ombelico del continente. Petr Lom è partito dalla vicenda legislativa ambientale per arrivare al cuore della storia dall'indagine su culture diverse, cinesi, egizia e indiane in un legame ancestrale con i Maori.