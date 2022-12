La "Targa Tenco" 2022 canta al Duse

SIMONA, aquilana nata a Napoli, dal conservatorio al pop-jazz in 6 album da interprete e cantautrice, MOLINARI è a San Remo con EGOCENTRICA e successivamente con il pezzo “Felicità” si aggiudica il DISCO D'ORO. Torna sul palco sanremese come ospite in coppia con la Vanoni. Quest'anno arriva la TARGA TENCO 2022. “Petali” è il titolo del sesto disco che da nome al tour fa tappa in teatro e nei club. Predilige il jazz americano e nel 2013 ha cantato al Blue Note di New York. Cinema con De Luigi e Veltroni, televisione in Rai, e con "La Repubblica delle Donne" di Chiambretti. Nel musical Jesus Christ Superstar interpreta Maria Maddalena. Il suo “teatri e dintorini” targato BMG discografica è il viaggio di ritorno musicale dopo 8 anni di meditazione artistica.