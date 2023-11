“La vita è un luna park 2” apre la stagione teatrale del PTAM

Battute e monologhi, poesie, da Stefano Benni ad Andy Wahrol, da Achille Campanile a Giorgio Gaber. Otto attori abitano gli spazi del Centro Sociale, dal palco alla platea, tra musica e giochi di luce, in un saliscendi di emozioni e riflessioni. 'La vita è un Luna Park 2', e in fondo è così, tra salite e discese, giostre e tunnel, specchi e labirinti, dolcezze e fantasmi. Un sequel per il Piccolo Teatro Martelli, per il primo appuntamento in cartellone in un anno particolare, è il 60esimo di attività della compagnia. E da dicembre di nuovo a calcare le scene, per il ritorno della tradizionale commedia dialettale di Sant'Agata: appuntamento, come sempre, il 5 febbraio.

Nel video, alcuni brani dallo spettacolo