La voce del Mali è donna

La compositrice maliana e chitarrista è anche cantautrice. Carismatica figura artistica tra i giovani della musica africana contemporanea. FATOUMATA è portatrice di un messagio politico e di pace dalla terra d'Africa nei suoi happening spirituali testimonia la speranza della gente del Mali. Blues, funk, rock sincopato in afro-pop: DIAWARA va in scena per le donne e bambini sfruttati del continente africano più sofferente. “Una voce per quelli che non ce l'anno” - così si autodefinisce la cantante nata in Costa d'Avorio - FATOU' canta la gioia di quel che ama.