LAP: Letteratura (h)a Peso

Il Carrozzone dei “rimedi letterari” spaccia in chiave LAP, parole a peso di ogni tipo e taglio. Un menù culturale in letture per la cura orale e scritta 'sintomatica' dei malanni della lingua... Bilancini, affettatrici e tostapane, per fettine miste e impanatura di gialli, fumetti e raccontini, sfogliati e farciti a piacere. Imbonitori di strada e piazzisti letterari come droghieri e dottori accalappiano la gente per la gola puntando sulla lingua e il gusto dei libri. BOTTEGA SHMIDLAP itinerante è l'essenza del mercatino popolare dell'idioma scritto e parlato propinato da tre banchisti della Commedia dell'Arte in barba ai social...