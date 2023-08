“Le città visibili” nascono dall'assunto pasoliniano che “la cultura non si porta, la cultura è nei luoghi” anche secondo i curatori Balducci/Amadei, Rimini è al centro della scommessa culturale e turistica, in prospettiva CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2026. Giorgieness&Emma Nolde aprono in musica. GiorgiaEmma da cantautrici condividono musica con Donà, Verdena, Morgan eTre Allegri Ragazzi Morti. Nolde toscana è voce futura e sound melodico, D'Eraclea è indie e molto americana.