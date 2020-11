Le città del coronavirus: 'guardare' meglio l'oggi

Un viaggio unico tra bellezza e desolazione di un gruppo di videomaker nelle città d'arte durante il Covid-19. Una troupe che cerca di portare la tecnologia individuale del videogioco verso una visione collettiva in video a 360°. Ricalcare e ricostruire un clima sociale di chiusura e blocco delle relazioni dando spazio con RAI CINEMA alla narrazione. Viaggio spazio temporale in realtà virtuale su PlayStation VR. Le 5 città più belle d'Italia svelate agli occhi di chi era in case vuote location come preziose rose del deserto capaci di farci 'guardare' oltre la semplice visione.





