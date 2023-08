Le Città visibili pronta ad "invadere" Rimini

Nel video l'intervista a Tamara Balducci, codirettrice artistica insieme a Riccardo Amadei

Partito come progetto per rivalutare spazi per la città, l'iniziativa di questo festival, a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunto alla sua undicesima edizione arriva ad occupare sei palcoscenici, facendo sua la citazione di Pier Paolo Pasolini, "La cultura non si porta, la cultura è nei luoghi”.

La kermesse si terrà al Teatro degli Atti, al Lapidario del Museo della Città, all’ex cinema Astoria, allo Studio A, al Cast Oro Teatro (ex Mulino di Amleto Teatro) e alle ex OGR di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura. “Rimini sta vivendo un momento fertile- dice il sindaco Jamil Sadegholvaad, ispirata dalla scelta della candidatura di Rimini a capitale della Cultura per il 2026 ma che affonda le radici più indietro, ad eventi che hanno permesso di guardare anche al paesaggio urbano con occhi differenti”. "Un festival che dialoga con la città e che, con la sua identità originale, rappresenta una delle tante potenzialità che motivano la candidatura”, aggiunge Laura Fontana, responsabile della direzione dei teatri del Comune di Rimini.

Si parte il 24 agosto con tante novità. Per quanto riguarda il Teatro apre il festival giovedì 24 agosto all’ex cinema Astoria di Rimini il campione mondiale di poetry slam 2022 Lorenzo Maragoni in Stand-up poetry. Uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, un’ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia. Ad aprire il cartellone musica, sabato 26 agosto quando sulle assi del Teatro degli Atti si alterneranno in concerto due cantautrici del panorama indie italiano: Giorgieness ed Emma Nolde.

