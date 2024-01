Le FarseFavole della Safonov

Fiabafobia

Tanti piccoli racconti in un viaggio comico nei teatri della SAFONOV attrice e youtuber d'origine russa. Percuotere le nostre paure tra FarseFavole e realtà. “FiabaFobia” non è una malattia ma un modo originale di ridere di se stessi osservando il prossimo. La fiaba di Fabio il bottegaio è certamente la mia o anche la tua di sicuro quella ironicomica di Arianna cattiva mica da ridere... giusta, però. Timori personalizzati in paure standard che ci fan dire: “scusa eh, c'ho 'na fobia che mi porta via”.