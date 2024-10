Le "Gambe lunghe" di Nick (Coppola) Cage

Film realizzato con un budget ridotto da film indipendente per l'uscita estiva statunitense è stato un evento cinematografico tra i più gettonati dell'ultimo decennio sotto l'egida della BE WATER FILM arriva in Europa grazia a una campagna pubblicitaria virale da social e sul web. L'attesa è stata creata con frasi ad effetto come: “un film spaventoso da zodiac/streghe in un “nuovo Silenzio degli Innocenti” ma con protagonista un'icona americana: NICOLAS CAGE.

Fotografia e inquadrature sapienti fanno della dissolvenza sfuocata un segno della fruizione dell'immagine, fotogramma per fotogramma, che entra in testa per fare paura. Storia disturbante e quadri inquietanti per far cassetta ad Halloween.