Le gru costruiscono la pace, del cuore

#CranesForOurFuture è il progetto congiunto delle prefetture di Hiroshima e Nagasaki con le organizzazioni no profit per la pace contro il nucleare. Le gru 'costruiscono' amore volando nei cuori dei bambini giapponesi che sono uguali a quelli di tutto il mondo. Prova a immaginare un pianeta senza guerre che vive per sempre con la pace nel cuore - racconta il cortometraggio ispirato alla canzone di Lennon. Condividere e aprirsi all'altro permettono l'amicizia che salva il mondo da tutti i conflitti militari. Dopo la bomba americana che uccise più di 200mila persone la bomba d'amore che cura... sottoforma di piccoli origami di carta a forma di gru.