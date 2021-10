"Lingua Madre" alla bolognese

Coprodotto da Emila Romagna Teatro la performance bolognese è la prima di una serie che farà tappa anche a Madrid e Berlino. La pièce incarna l'idea del teatro come luogo della vita. Tra procreazione e maternità c'è il desiderio come spazio di libertà visto dagli attori del progetto come una battaglia politica. Un sorta di happening sulle “pratiche delle diverse maternità” intese dagli autori e possibili oggi in modi diversi nel mondo. Lo spettacolo è un laboratorio mobile o una sala d'aspetto di una clinica del futuro...

Commento critico di LOLA ARIAS Regista e Scrittrice argentina