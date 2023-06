“Lo specchio della Regina”: San Marino residenza creativa dello spettacolo di Antonio Viganò

l'intervista ad Antonio Viganò

Hanno eletto San Marino come loro residenza creativa sviluppando una nuova produzione di teatro/danza che vedrà il suo debutto al Festival Bolzano Danza. “Lo specchio della Regina”, portato in scena dalla Compagnia La Ribalta – Accademia Arte della Diversità, - diretta dal regista-autore e scenografo Antonio Viganò -, coinvolge il pubblico, accorso alla prova, nella condivisione del processo creativo, protagonista dell'evoluzione dell'opera.

"Alcune suggestioni, tratte dalla fiaba di Biancaneve, - si legge nella nota diffusa dagli Istituti Culturali - vengono stravolte e rilette attraverso gli occhi di uno specchio che è, in questo spettacolo, un personaggio in carne ed ossa. Uno specchio che si ribella alla sua “destinazione” di riflettere e ripetere ciò che gli si pone davanti e immagina una sua dimensione più libera, dove non è costretto a ripetere quello che fanno gli “altri”.



Le coreografie sono della giovane danzatrice toscana Eleonora Chiocchini. La ricerca di un nuovo linguaggio sta alla base della scommessa di questa residenza creativa che parte da un testo teatrale per poi riscriverlo attraverso la danza, “dove movimento e coreografia si fanno strumento narrativo e drammaturgico".

Nel video l'intervista ad Antonio Viganò, direttore artistico Teatro la Ribalta – Akademie Kunst der Vielfalt di Bolzano.