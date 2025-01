LV x Murakami: la moda nell'arte

La storia ricalca la serie SUPERFLAT di Murakami in un viaggio psichedelico nelle cultura giapponese applicata al mondo della maison Luis Vuitton: vivere la collezione come forma d'arte ispirata agli anime nello short di culto dei primi anni 2000 che cambiò la moda. Borse e valigie, ciliegine in miniatura, commerciabili. Valori che non cambiano nel tempo. Un logo che modella come forma il senso del tempo nello stile dei decenni del cambiamento legato ai nuovi media: la moda è un mezzo dell'arte veicolata dalla gente nel gusto di un'epoca che si rinnova. Le iniziative dell'azienda in Italia coinvolgono Roma e Milano sui tram e in sala cinema dal primo dell'anno a venerdì 3 gennaio anche in store online.