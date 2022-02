Mahmood e Blanco raggianti dopo la vittoria: "Eravamo lì con Elisa e Gianni Morandi, per noi intoccabili"

Il duo vincente, Mahmood e Blanco, è accolto dal grido entusiasta di Gianni Morandi in sala stampa, alle 3 del mattino, insieme ad Elisa. Ed eccoli, i primi tre classificati, con Morandi che invita Blanco a tenere il trofeo appena conquistato in mano, e lui candido che risponde “ma dai, che te ne frega”. Hanno vinto i favoriti, che hanno confermato tutto il loro sex appeal, i più amati dai giovani ma non solo. E dimostrano anche una certa umiltà. Rispondono entusiasticamente alla domanda tradizionale “Accettate di rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision?”, che tra l'altro si terrà a Torino. Secondo posto per Elisa, tornata a Sanremo dopo la vittoria del 2001, che si è vista assegnare anche il premio per la miglior composizione musicale. Terzo il sempre verde Gianni Morandi, con una canzone energica scritta su misura per lui da Jovanotti. Una delle prime telefonate è stata proprio per lui.







A Morandi è andato anche il premio “Lucio Dalla” assegnato da radio e tv, mentre il “Mia Martini”, dato da carta stampata e web, è andato a un commosso Massimo Ranieri che ha ricordato il suo passato da immigrato. Un'edizione da record, col pieno di ascolti ogni sera e uno share che ricordava quello dei tempi migliori: c'è da festeggiare, con una bici di diamanti e sotto un cielo di perle.

Nel video gli interventi di Blanco e Mahmood, e di Gianni Morandi