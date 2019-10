MALEFICA secondo capitolo: 3 donne contro...

Angelina Jolie nei panni di Maleficent

Per la critica americana il sequel convince più dell'originale. In Italia deciderà il pubblico (soprattutto femminile) sul seguito della storia di per sé aggrovigliata e complicata parecchio noir ma con gli stessi protagonisti, che premiò già nel 2014 il primo capitolo della saga fantastica, in live-action disneyano. Domanda strisciante per il pubblico di casa: MALEFICA SPIEGHERÀ DI NUOVO LE ALI?. Il film è un enorme parco giochi fiabesco realizzato da specialisti del CGI (immagine realistica e fotografica) con i produttori, costumisti, scenografi e truccatori di scuola americana del blockbuster (produttivo e d'incasso) capace di piacere e vendere secondo logica Disney. Ci sono ancora le due conturbanti mattatrici (pungenti e provocatrici: donne, amanti e madri) che condividono 2 grosse scene mentre la terza, AURORA (Elle Fenning), non è più la ragazzina di un tempo, anzi... riserva sorprese dalla parte del bene: è lei la vera fata.

Il film è quindi un gran bel passatempo pomeridiano e serale per famiglie.

fz