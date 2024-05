Manifestival di Obey a Milano

Lo street artist americano OBEY è in Italia con una mostra alla Fabbrica del Vapore e la sua prima opera milanese al quartiere Gallaratese

Si chiama TEAR FLAME PEACE il murale meneghino di Shepard Fairey in arte OBEY sbarcato in Italia con il suo manifesto di pace universale appeso e pitturato in cielo. Un gigantesco cartellone verniciato e disegnato (misure extra large 34 x12 mq) sulla facciata di un palazzo di via Consoli. Un omaggio permanente a Milano dell'artista statunitense. Il progetto di arte metropolitana riguarda MANIFESTIVAL in ambito urbanistico e paesaggistico della Fondazione Arrigo e Pia Pini. LACRIMA E FIAMMA DI PACE è la tela urbana a mo' di affresco sospeso: un occhio di donna (con il velo islamico sui capelli, ḥijāb) in lacrime ma che contiene un fiamma e la colomba con scritto: PEACE. OBEY è il creativo e grafico della campagna presidenziale “Hope” di OBAMA del 2008, e di guerra e pace se ne intende. Goccia e motivo floreale accompagnano l'idea di dialogo e tolleranza del writer, messaggio di tristezza e speranza: azione e riflessione.