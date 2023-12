Maxxi: da Abramovic a Rossini e Sakamoto per Pesaro 2024

Dalla performance "The Life" di Marina Abramović a "Kagami", ultima creazione di di Riūichi Sakamoto e Tin Drum, concerto interamente in realtà virtuale; dalle 'lucciole' ecosostenibili "Spark" di Studio Roosegaarde a "Twin Color" di Murcof e Simon Geilfus; dalla ricerca di Rimini Protokoll al CaterCapodanno, che saluterà il 2024, anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura.

E poi ospiti come Liliana Segre, Ingrid Betancourt, Drusilla Foer, Arturo Brachetti, Claudio Baglioni, i Pinguini Tattici Nucleari, Massimo Recalcati con Kum! Festival, giornalisti e politici, senza dimenticare ovviamente il 'genius loci' di Pesaro: Gioachino Rossini. E' il programma, ancora in costruzione, di Pesaro 2024, che comprende grandi ospiti internazionali, anteprime mondiali e nazionali, ma anche centinaia di eventi nei 50 Comuni della provincia tra musica, arte, tecnologia e sostenibilità nel segno della Pace, presentato al Maxxi di Roma.

"La natura della cultura" il tema del dossier con cui la città marchigiana si è aggiudicata il titolo e anche quello del programma complessivo, con il simbolo del ginkgo biloba, pianta esotica che è riuscita a sopravvivere alle radiazioni di Hiroshima, simbolo della pace, e i colori dominanti giallo e azzurro, i colori dalla bandiera ucraina e della città di Kharkiv, a cui Pesaro ha dedicato la vittoria. Per Pesaro, ha detto il sindaco Matteo Ricci, si tratta dell'occasione che capita "una volta sola: puntare sulle nostre unicità culturali, ambientali, imprenditoriali, enogastronomiche per cambiare il modello di sviluppo della città per i prossimi 10 anni e farla affermare come città della cultura. In generale c'è una sfida per le citta medie che decidono di puntare sulla cultura per intercettare la massa di turisti che si muoverà in questi anni mentre i grandi centri come Roma e Fiorenze sono in overbooking".

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 20 gennaio 2004 con il presidente Sergio Mattarella alla VitriFrigo Arena: "sarà una grande 'giornata bianca' con un festa no stop e un concerto di Max Gazzé". Installazione iconica di Pesaro 2024 sarà la maxi "Biosfera" tecnologica collocata in piazza del Popolo, simbolo e racconto della Capitale italiana della cultura.

Tutte le manifestazioni della città avranno una impronta "da Capitale" dal "Buon Compleanno Rossini", il 29 febbraio, quando verrà inaugurato l'Auditorium Scavolini, alla Mostra del Nuovo Cinema, al Rossini Opera Festival. per il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l'anno da capitale della Cultura darà visibilità a tutto il territorio, compresi i nostri borghi, diversi gli uni dagli altri". Secondo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano "la Capitale Italiana della Cultura serve ad accendere oer un anno intero i riflettori su luoghi importanti, ma che non sono iconici come Roma, Firenze, la mia Napoli.

A differenza di altri Paesi, l'Italia può mettere in campo 30, 40, 50 località ciascuna delle quali esprime un'identità forte e importante. la cultura è un elemento importante dela qualità dela vita dei cittadini".